Кличко: з бюджету треба виділити гроші на реформу освіти і будівництво нових шкіл
Київрада сьогодні повинна внести зміни до бюджету столиці, щоб виділити на реформу освіти, будівництво нових шкіл та дитсадків 300 млн грн.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.
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«Сьогодні у нас у порядку денному важливі питання для забезпечення життєдіяльності і змін в столиці. І ми повинні ухвалити їх без зволікань», – звернувся до депутатів Київський міський голова.
Насамперед, зазначив мер, йдеться про зміни до бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку Києва.
«Це - кошти, які необхідні і для того, щоб підтримувати тих, кому сьогодні найскладніше. І гроші, які ми спрямуємо на втілення змін в столиці. Зокрема, 300 млн грн передбачено на реформу столичної освіти, будівництво нових шкіл та дитсадків, реконструкцію закладів освіти», – підкреслив Віталій Кличко.
Він закликав депутатів відповідально ставитися до своєї роботи та керуватися, насамперед, інтересами киян.