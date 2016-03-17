Кличко: з бюджету треба виділити гроші на реформу освіти і будівництво нових шкіл

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

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«Сьогодні у нас у порядку денному важливі питання для забезпечення життєдіяльності і змін в столиці. І ми повинні ухвалити їх без зволікань», – звернувся до депутатів Київський міський голова.

Насамперед, зазначив мер, йдеться про зміни до бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку Києва.

«Це - кошти, які необхідні і для того, щоб підтримувати тих, кому сьогодні найскладніше. І гроші, які ми спрямуємо на втілення змін в столиці. Зокрема, 300 млн грн передбачено на реформу столичної освіти, будівництво нових шкіл та дитсадків, реконструкцію закладів освіти», – підкреслив Віталій Кличко.

Він закликав депутатів відповідально ставитися до своєї роботи та керуватися, насамперед, інтересами киян.