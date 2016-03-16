В Києві обіцяють реконструювати проспект Перемоги та низку транспортних розв’язок на лівому березі

У поточному році у Києві капітально відремонтують 44 дорожні об’єкти та проведуть поточний ремонт понад 400 тис. кв. м покриття автошляхів. Так, планується реконструювати проспект Перемоги, вулицю Васильківську та транспортні розв’язки на лівому березі. Про це під час інспекції підготовки підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» до весняного двомісячника з благоустрою повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Від додав, що планується завершення проектних та початок будівельних робіт транспортного вузла на перетині проспекту Перемоги з вул. Щербакова, вул. Петра Дегтяренка, вул. Академіка Туполєва, продовження капітального ремонту бульвару Тараса Шевченка, Південного мосту. Розпочнуть капітальний ремонт шляхопроводу на перетині просп. Науки та вул. Саперно-Слобідської, Одеського шляхопроводу та багатьох інших.

«Зараз для обслуговування дорожньої мережі корпорація «Київавтодор» має 1 383 одиниці спеціальної техніки, більше ніж 60% якої фізично та морально застарілі. У 2016 році на закупівлю техніки виділено 22 млн грн. На ці кошти планують придбати 6 міні-погрузчиків, а у разі збільшення фінансування – закупити вкрай необхідні для прибирання доріг пилососи», – підкреслив Геннадій Пліс.

Він нагадав, що однією з ключових вимог до дорожніх служб міський голова Віталій Кличко визначив якість покриття автошляхів.