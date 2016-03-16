У Києві командир роти патрульної поліції під час виїзду на виклик вкрав $11 тисяч
У Києві затримано командира роти патрульної поліції, який під час виїзду на виклик заволодів 11 тис. дол.
Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, 14 березня до керівництва Нацполіції від працівників патрульної поліції надійшла інформація про факт зловживання службовим становищем з боку окремих співробітників Управління патрульної поліції Києва. Зокрема, йшлося про протиправне заволодіння під час виїзду на місце події грошовими коштами в іноземній валюті на загальну суму близько 11 тис. доларів.
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За результатами проведених оперативних заходів 15 березня протиправні дії поліцейського були задокументовані групою працівників з числа Департаменту внутрішньої безпеки, Департаменту патрульної служби та слідчих прокуратури.
Групою встановлено місцезнаходження та вилучено 11 тис. дол, а також майже півтисячі набоїв та два ножі.
Поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
Крім того, прийнято рішення про звільнення з лав поліції чотирьох працівників, двоє з яких – керівники.