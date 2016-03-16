У Києві командир роти патрульної поліції під час виїзду на виклик вкрав $11 тисяч

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, 14 березня до керівництва Нацполіції від працівників патрульної поліції надійшла інформація про факт зловживання службовим становищем з боку окремих співробітників Управління патрульної поліції Києва. Зокрема, йшлося про протиправне заволодіння під час виїзду на місце події грошовими коштами в іноземній валюті на загальну суму близько 11 тис. доларів.

Читайте такожУ Києві поліцейський вкрав з машини $17 тисяч

За результатами проведених оперативних заходів 15 березня протиправні дії поліцейського були задокументовані групою працівників з числа Департаменту внутрішньої безпеки, Департаменту патрульної служби та слідчих прокуратури.

Групою встановлено місцезнаходження та вилучено 11 тис. дол, а також майже півтисячі набоїв та два ножі.

Поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Крім того, прийнято рішення про звільнення з лав поліції чотирьох працівників, двоє з яких – керівники.