У Києві поліцейський вкрав з машини $17 тисяч

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

«Викрито поліцейського, який, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнив 17 тисяч доларів США, що належали громадянам», - йдеться в повідомленні.

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За даними прокуратури, встановлено, що в ніч на 13 березня під час оформлення ДТП командир роти одного з батальйонів Управління патрульної поліції в Києві проводив огляд автомобіля, який потрапив у аварію. «Скориставшись безпорадним станом водія, правоохоронець викрав кошти, які знаходилися у салоні цієї автівки», - зазначається в повідомленні.

У подальшому половину цих коштів поліцейський привласнив, іншу - роздав своїм підлеглим, один з яких і повідомив про вказані протиправні дії до правоохоронних органів, інформують у прокуратурі.

За цим фактом прокуратура розпочала кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 185 (крадіжка) КК України.

«В ході досудового розслідування були проведені обшуки за місцем проживання співробітників патрульної служби, під час яких вилучено більшу частину викрадених коштів», - йдеться в повідомленні.

Також в одного із патрульних вилучили близько 900 набоїв різного калібру та холодну зброю, додали у відомстві.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об’єктивне дослідження усіх обставин цієї події, зазначається в повідомленні.