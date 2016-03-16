Влада Києва вперше організувала відкритий конкурс на головного архітектора міста - експерт

Про це заявив заслужений будівельник України, член Української академії архітектури Анатоль Карминський.

Читайте такожНа наступний етап конкурсу на посаду головного архітектора Києва пройшли 12 осіб

"Раніше головного архітектора вибирала одна людина - мер вирішував, кому стати головним "дизайнером" міста Києва. І ніхто не міг вплинути на це вольове рішення міського голови. Зараз вперше проводиться відкритий конкурс на посаду головного архітектора. Вперше громадськість може брати участь у виборі тієї людини, яка далі формуватиме архітектурне обличчя міста", - сказав експерт.

За його словами, незважаючи на наявність одіозних учасників та інші помилки і недоліки в організації конкурсу, в цілому це - єдиний правильний напрям у процесі призначення головного архітектора.

"Так, були помилки, недоліки. Перший млинець завжди грудкою. А деякі члени комісії віддають перевагу певним кандидатам. Зараз же проходить відкритий реальний конкурс - і хоча це довга процедура, але в результаті найголовніше те, що кияни самі бачать, як проходить відбір і хто в ньому бере участь, а активісти, які увійшли до складу комісії, можуть безпосередньо проголосувати за гідного, на їх погляд, кандидата", - зазначив Анатоль Карминський.

Також заслужений будівельник України звернув увагу на те, що затягування самого конкурсу є негативним моментом, адже в місто, у якому немає головного архітектора, інвестори не вкладатимуть гроші.

"Що стосується громадських активістів, тут необхідно розрізняти два напрями. Перший - конструктивні вимоги, по суті. Другий - це торги, що іноді доходять до шантажу, для отримання тих або інших бонусів. Із зауваженнями по суті необхідно рахуватися і приймати - це обов'язкова умова розвитку. А відносно банального шантажу і зловживання громадським становищем - такі речі допускати не можна", - сказав він.

"Члени комісії повинні розуміти свою відповідальність. Розтягування етапів проведення конкурсу і, таким чином, відтермінування призначення головного архітектора відкладає і прихід інвесторів в місто. Тому, вважаю, що комісія повинна прийняти рішення і запропонувати мерові гідного кандидата, шляхом переговорів здолати будь-які труднощі", - підкреслив експерт.