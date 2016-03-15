У Кличка планують скоротити інтервал руху міської електрички на ділянці від Троєщини до Петрівки до 10-12 хвилин

Маршрути пролягатимуть через станцію «Троєшина-2» до станції «Київ-Петрівка». Це дозволить зменшити інтервал руху на ділянці до 10 хвилин у пікові години, збільшить пасажиропотік та полегшить переміщення мешканців із житлового масиву до найближчої станції метро. Наразі інтервал руху складає 40 хвилин.

Запустити такий маршрут як експериментальний планується наприкінці квітня 2016 року.

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«Наразі розглядається нова стратегія розвитку електрички, ми маємо багато планів. У нас є 12 рухомих складів, які, на жаль, працюють неефективно через те, що немає передбаченого графіку їхньої роботи. Інтервал руху від 17 до 40 хвилин дуже незручний для пасажирів. Ми працюємо над тим, щоб передбачити графік руху 10-12 хвилин. Зараз постійно курсує 8 поїздів, а ми плануємо додатково включити в систему ще 4, але у «човниковому» режимі. Після цього нововведення ми зможемо зменшити інтервал прибуття-відбуття потягів», – зазначив Ілля Сагайдак.

Радник голови КМДА також наголосив на тому, що наразі планується створення «єдиного квитка».

«Тобто, придбавши один квиток, пасажир зможе проїхати на трамваї з Троєщини, пересісти на електричку і за 7 хвилин доїхати від станції «Генерала Ватутіна» до станції «Петрівка». Таким чином, пасажир, чітко розуміючи графік, зможе обирати між маршрутними таксі, які сьогодні курсують, або комунальним транспортом. Чи обрати електричку, яка після цих нововведень стане для пасажирів більш зручною та комфортною», – додав Ілля Сагайдак.

Також на зупинці швидкісного трамваю «Генерала Ватутіна» мають встановити спеціальні табло з інформацією про час прибуття міського електропоїзда на залізничну станцію «Троєщина-2».

Необхідно зауважити, що всі зупинки та станції міських електропоїздів тісно інтегровані у загальну схему міського громадського транспорту. Тому постійно ведеться робота з покращення обслуговування пасажирів на пересадочних вузлах міської електрички – є можливості щодо збільшення кількості перевезених пасажирів до 50-60 тис. протягом доби.