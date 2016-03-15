Від початку року столична служба зайнятості працевлаштувала 2,2 тисячі безробітних - КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час робочого візиту до Київського міського центру зайнятості.

"Щоденно районні центри зайнятості столиці обслуговують понад 4,5 тисячі клієнтів. Це первинний прийом, надання профорієнтаційних послуг, звернення до відділу активної підтримки громадян та надання послуг роботодавцям. У своїй роботі фахівці центрів враховують індивідуальні якості громадян та особливості підприємств у конкретній ситуації, яка склалася у людини, що шукає роботу або роботодавця. Такий підхід дозволяє досягти максимальної ефективності та високої якості послуг", – розповів він.

Поворозник зауважив, що з метою швидкого заповнення вільних робочих місць кожен роботодавець, який має кадрові потреби, вирішує їх у центрі зайнятості з особистим консультантом і може отримати весь спектр послуг служби.

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Проте разом із професійною та кваліфікованою роботою центрів зайнятості виникають і невирішені питання, а саме: оренда приміщень, в яких вони працюють. Наразі Печерський та Солом’янський районні центри зайнятості розміщені в орендованих приміщеннях та змушені сплачувати орендну плату за комерційними цінами. До того ж, центри часто змінюють місце розташування у зв’язку із закінченням договорів про оренду приміщення.

"Ситуацію, яка наразі склалася, необхідно негайно вирішувати, адже вона у першу чергу створює незручності для киян, які шукають роботу. На мою думку, створення Єдиного соціального простору дозволить вирішити подібні проблеми. Головною метою створення такого простору є зміна концепції та методології роботи соціальної сфери", – зауважив заступник голови КМДА Поворозник.