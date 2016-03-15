У КМДА обіцяють забезпечити резервні керуючі компанії для мешканців житлових будинків, що не визначаться до 1 липня

Паралельно Київ проводитиме потужне інформування людей про їхні права як співвласників та формуватиме генерацію професійних управителів.

Про це в ефірі радіо «Вести» сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Він наголосив, що для ефективної реалізації Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» № 417, який було прийнято у травні 2015 року і який дає можливість мешканцям замінити керуючі та обслуговуючі компанії, необхідний час для роз’яснювальної роботи.

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«Київ зараз активно розробляє необхідні інформаційні матеріали. У тому числі, є ідея розпочати своєрідний правовий та організаційний «лікбез» мешканців багатоповерхівок. Крім того, я впевнений, що нам необхідно розпочати навчання людей, які в подальшому можуть стати професійними та надійними управителями, на яких можуть покластися мешканці при укладенні угод з підрядниками, при розрахунку заходів з енергозбереження тощо», – повідомив Петро Пантелеєв.

Заступник голови КМДА підкреслив, що лише за умови, коли громадяни матимуть вичерпну інформацію про особливості правової бази, про те, як захистити свої інтереси, закон реально запрацює.

«Ми усвідомлюємо, що багато людей просто не готові взяти на себе відповідальність за прийняття рішень, і їх можна зрозуміти. Тому, у будь-якому випадку у Києві залишаться муніципальні керуючі компанії, які стануть «підстраховкою» для тих, хто не визначився. Звичайно, рівень їхньої роботи не ідеальний, але місто має необхідні важелі впливу на них та на покращення якості їхнього сервісу», – резюмував Петро Пантелеєв.