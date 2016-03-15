Київ отримав нагороду в конкурсі "Європейські міста і регіони майбутнього 2016-2017"

Церемонія нагородження відбулася в рамках міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах.

Нагороду столиці України журі конкурсу присудило з точки зору привабливості для міжнародних інвесторів та віддало приз у номінації «Найкраще європейське місто майбутнього з точки зору рентабельності». У своїй номінації Київ випередив Бухарест, Прагу, Варшаву, Будапешт, Анкару, Мінськ, Санкт-Петербург та Москву.

"Для нас важливе таке визнання. Це - позитивний сигнал для потенційних інвесторів і свідчення того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Створюючи умови для інвесторів, пропонуючи цікаві проекти. Я завжди у спілкуванні з інвесторами наголошую, що сьогодні - найсприятливіший момент інвестувати в Україну, в Київ. І багато моїх зусиль зосереджено саме на залученні коштів у Київ, щоб столиця розвивалася і відповідала всім критеріям європейської столиці", - підкреслив після отримання нагороди Віталій Кличко.

Церемонію також відвідали мери і представники муніципалітетів європейських міст – Лондона, Гельсінкі, Вільнюса, Мюнхена, Франкфурта, Таллінна, Гааги, Амстердама, Рейк'явіка, Манчестера та інших, а також представники інвестиційних агентств та компаній.

Foreign Direct Investment Magazine видається Financial Times.