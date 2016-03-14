В Києві п'яний військовий підірвався на гранаті

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в м.Києві.

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них звернувся 42-річний киянин з тілесними ушкодженнями.

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«Потерпілий розповів, що коли він відпочивав зі своїми друзями, тримав в руці чеку від гранати та висмикнув запобіжне кільце. Внаслідок цього стався вибух, і він отримав тілесні ушкодження. Також чоловік додав, що є військовослужбовцем і нещодавно повернувся із зони проведення антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.

Потерпілий перебуває в медичному закладі. Правоохоронці встановлюють обставини події.