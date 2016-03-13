В Києві очікуються пориви вітру та дощ зі снігом

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Також, за даними синоптиків, сьогодні в столиці буде хмарно, очікується невеликий дощ і мокрий сніг. Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/сек. Температура вдень +2... +4 градуси.

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В КМДА радять при сильному вітрі зачиняти вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Крім того, радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель.

При падінні дерев або гілок, травмуванні людей треба негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103, зазначають у КМДА.