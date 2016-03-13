Влада Києва розгляне петицію про заміну маршруток на автобуси, тролейбуси чи трамваї

Як повідомляє прес-служба Київради, електронна петиція щодо заміни маршрутних таксі на автобуси та електротранспорт із введенням єдиного проїзного квитка набрала необхідну, згідно з відповідним рішенням міської ради, кількість голосів та прийнята до розгляду. Документ підтримали 10 тис. 233 киян за мінімально необхідних 10 тис.

Київський міський голова Віталій Кличко вже доручив Постійній комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами розглянути електронну петицію в установленому порядку.

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Автор петиції Валентина Качуріна зазначає, що контроль за перевізниками, станом транспортних засобів, обігом коштів та якістю обслуговування у столичних маршрутних таксі належним чином не здійснюється, тому необхідно відмовитися від них і перейти на більш комфортні маршрутні автобуси та електротранспорт. Автор звернення також пропонує введення “єдиного квитка” з магнітною стрічкою.

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На переконання Качуріної, дана ініціатива дасть можливість “повністю відмовитись від кондукторів, збільшивши при цьому штат контролерів; навести порядок на дорогах міста (розвантажити вулиці в центрі міста), що неодмінно позитивно вплине на статистику ДТП і відповідно на статистику смертності на дорогах міста; зменшити кількість шкідливих викидів у повітря за рахунок зменшення кількості транспортних засобів та наданню переваги електротранспорту”.