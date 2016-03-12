У Кличка цього року планують ввести в експлуатацію 5 нових навчальних закладів

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко під час інспекції реконструкції загальноосвітньої школи № 140 у Святошинському районі та будівництва дитячого садочка у Голосіївському районі столиці.

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«Триває будівництво дитячого садка на проспекті Науки, 63-А у Голосіївському районі. Уже 1 вересня 2016 року тут будуть навчатися діти. За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, у мікрорайоні немає жодного садочка, тому будівництво такого навчального закладу є надзвичайно необхідним. За основними техніко-економічними показниками заплановано будівництво дошкільного закладу на 3 поверхи, розрахованого на 6 груп, а це приблизно 120 дітей. У садочку облаштують басейн, актову та спортивну зали, нададуть усе необхідне господарське забезпечення, щоб діти могли розпочати навчання з усіма зручностями», – розказав Олександр Спасибко.

Заступник голови КМДА також повідомив, що з 1 вересня 2015 року понад 300 учнів Святошинського району столиці вже навчаються у нещодавно зведеному корпусі середньої загальноосвітньої школи № 140 на вул. Львівській, 47/8. Діти мають усі необхідні умови для отримання якісної та сучасної середньої освіти. Заклад підходить для відвідування дітьми з вадами руху – школу обладнано пандусами та ліфтом. Також триває реконструкція старого корпусу навчального закладу та будівництво прибудови зі зведенням 2-х спортивних залів та басейну, передбачених другою чергою реконструкції школи. Загальна вартість двох пускових комплексів реконструкції школи складає 105 млн грн.

«Другий пусковий комплекс загальною площею 5 925 кв. м розрахований на 400 учнів. Влітку 2016 року всі роботи будуть завершені, а вже 1 вересня діти підуть до повністю оновленої школи», – підкреслив Олександр Спасибко.