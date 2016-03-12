У Кличка цього року планують ввести в експлуатацію 5 нових навчальних закладів
У серпні 2016 року міська влада планує ввести в експлуатацію дві школи та три дошкільні навчальні заклади, що будуються за кошти міського бюджету.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко під час інспекції реконструкції загальноосвітньої школи № 140 у Святошинському районі та будівництва дитячого садочка у Голосіївському районі столиці.
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«Триває будівництво дитячого садка на проспекті Науки, 63-А у Голосіївському районі. Уже 1 вересня 2016 року тут будуть навчатися діти. За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, у мікрорайоні немає жодного садочка, тому будівництво такого навчального закладу є надзвичайно необхідним. За основними техніко-економічними показниками заплановано будівництво дошкільного закладу на 3 поверхи, розрахованого на 6 груп, а це приблизно 120 дітей. У садочку облаштують басейн, актову та спортивну зали, нададуть усе необхідне господарське забезпечення, щоб діти могли розпочати навчання з усіма зручностями», – розказав Олександр Спасибко.
Заступник голови КМДА також повідомив, що з 1 вересня 2015 року понад 300 учнів Святошинського району столиці вже навчаються у нещодавно зведеному корпусі середньої загальноосвітньої школи № 140 на вул. Львівській, 47/8. Діти мають усі необхідні умови для отримання якісної та сучасної середньої освіти. Заклад підходить для відвідування дітьми з вадами руху – школу обладнано пандусами та ліфтом. Також триває реконструкція старого корпусу навчального закладу та будівництво прибудови зі зведенням 2-х спортивних залів та басейну, передбачених другою чергою реконструкції школи. Загальна вартість двох пускових комплексів реконструкції школи складає 105 млн грн.
«Другий пусковий комплекс загальною площею 5 925 кв. м розрахований на 400 учнів. Влітку 2016 року всі роботи будуть завершені, а вже 1 вересня діти підуть до повністю оновленої школи», – підкреслив Олександр Спасибко.