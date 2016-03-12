Цього року у Дарницькому районі з’явиться додатково 800 місць для дошкільнят – КМДА
До кінця 2016 року лише у Дарницькому районі Києва міська влада планує відкрити чотири дошкільні навчальні заклади.
Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.
«Оскільки Дарницький район має чи не найбільшу густоту населення у Києві та найбільш переповнений дітьми дошкільного віку, ми приділяємо йому найбільшу увагу. Тому вже до 1 вересня плануємо завершити будівництво дитсадка, що триває ще з 1993 року, та побудувати три абсолютно нові заклади. Загальна потужність всіх садочків становитиме близько 800 місць», – заявила вона.
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Ганна Старостенко зазначила, що один дитсадок будується за кошти міського бюджету і три – за рахунок забудовників: «Але після завершення будівництва всі вони будуть передані до комунальної власності міста».
Заступник голови КМДА також запевнила, що дошкільні заклади, які будуються, відповідатимуть не лише будівельним нормам, а й вимогам сучасності.
«При зведенні нових навчальних закладів ми вимагаємо дотримання необхідних стандартів, серед яких впровадження енергозберігаючих технологій, створення безбар’єрного простору, комфортних умов для дітлахів, а також використання безпечних будівельних матеріалів», – підкреслила Ганна Старостенко.