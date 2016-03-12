Цього року у Дарницькому районі з’явиться додатково 800 місць для дошкільнят – КМДА

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Оскільки Дарницький район має чи не найбільшу густоту населення у Києві та найбільш переповнений дітьми дошкільного віку, ми приділяємо йому найбільшу увагу. Тому вже до 1 вересня плануємо завершити будівництво дитсадка, що триває ще з 1993 року, та побудувати три абсолютно нові заклади. Загальна потужність всіх садочків становитиме близько 800 місць», – заявила вона.

Читайте такожЧерга до дитсадків столиці скоротилася на 15% – КМДА

Ганна Старостенко зазначила, що один дитсадок будується за кошти міського бюджету і три – за рахунок забудовників: «Але після завершення будівництва всі вони будуть передані до комунальної власності міста».

Заступник голови КМДА також запевнила, що дошкільні заклади, які будуються, відповідатимуть не лише будівельним нормам, а й вимогам сучасності.

«При зведенні нових навчальних закладів ми вимагаємо дотримання необхідних стандартів, серед яких впровадження енергозберігаючих технологій, створення безбар’єрного простору, комфортних умов для дітлахів, а також використання безпечних будівельних матеріалів», – підкреслила Ганна Старостенко.