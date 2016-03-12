Мешканці столиці зекономили близько 39 мільйонів, купуючи ліки за карткою киянина – КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час колегії Департаменту охорони здоров’я щодо підсумків роботи закладів охорони здоров’я за 2015 рік, завдань та перспектив розвитку.

«За рахунок проекту «Картка киянина» соціально незахищені та малозабезпечені категорії населення столиці можуть придбати ліки за більш дешевими цінами та зекономити», – сказав Микола Поворозник.

Крім того він розповів про досягнення у медичній галузі за 2015 рік.

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«Забезпечення ефективної роботи медичної галузі – одне з пріоритетних завдань столичної влади, яке перебуває під пильним особистим контролем Київського міського голови Віталія Кличка. У 2015 році міська влада приділяла значну увагу розвитку медичної галузі міста, забезпеченню ефективної роботи медичних закладів та оснащенню їх новим медичним устаткуванням. У багатьох закладах за кошт міського бюджету вдалося зробити ремонт, чимало відділень було реконструйовано, лікарні та медичні заклади первинної ланки оснащено новим обладнанням», – зауважив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Так, відкрито відділення невідкладних станів у Київській міській клінічній лікарні № 12, а у Київському міському клінічному ендокринологічному центрі проведено реконструкцію операційного блоку, відремонтовано відділення шокової реанімації в КМКЛ № 2 та приймальне відділення у дитячій лікарні № 4, відкрито пункт невідкладної допомоги дітям в Оболонському районі. У Київському міському клінічному шпиталі інвалідів війни створено Реабілітаційний центр для бійців АТО, у складі якого функціонує реабілітаційне відділення на 50 ліжок мультидисциплінарного профілю, в тому числі і для спінальних хворих.

Крім того, значно покращено матеріально технічну базу лікувальних закладів. Було введено в експлуатацію цифровий флюорограф у Подільському районі столиці, придбано наркозно-дихальний апарат «Бриз» в операційну Київського міського пологового будинку № 2, повністю оснащено лабораторію гемостазу в пологовому будинку № 5.

Значна увага у 2015 році приділялася і питанням енергозбереження. Наприклад, у пологовому будинку № 5 запустили модульну теплову котельню, а в ТМО «Психіатрія» повністю перейшли на альтернативне паливо.

Проте, як наголосив Микола Поворозник, нагальними для вирішення залишаються питання, серед яких розробка та затвердження нормативних документів, що регламентуватимуть створення єдиного медичного простору, забезпечення гарантованого державою обсягу безоплатних медичних послуг, здійснення подальшої модернізації вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги в системі охорони здоров’я тощо.