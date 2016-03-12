Кличко: За місяць ми повинні зробити парки комфортними для відпочинку киян

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час презентації стратегії КП «Київзеленбуд» на 2016 рік.

«Прийшла весна, надворі буде теплішати, а це означає, що все більше людей захочуть проводити час у парках та скверах. Серед головних нарікань, на які нам вказують, – не прибране минулорічне листя, сміття, поломані лави, витоптані газони та клумби. Наше головне завдання – привести до ладу парки та сквери, щоб киянам було комфортно там відпочивати», – зазначив мер.

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Крім того, наголосив міський голова, до озеленення територій також потрібно залучати соціально відповідальний бізнес.

«Ми обговорили ті проблеми, які маємо зараз. Стан парків поки не відповідає вимогам європейського міста. Є тільки кілька, якими ми можемо пишатися. Зараз наше ключове завдання – навести лад у всіх зелених зонах Києва. У парках повинно бути чисто. Якщо потрібен полив, треба встановити нові системи чи відремонтувати існуючі, відремонтувати лави, привести до ладу алеї, бордюрні камені, обмежити в’їзд автомобілів. Максимум за місяць нам потрібно навести лад у всіх зелених зонах Києва», – заявив Віталій Кличко у коментарі журналістам.

Цього року в планах «Київзеленбуду» відкрити 10 нових парків та реконструювати 62 у всіх районах Києва. Зокрема, буде продовжено роботи зі встановлення нових лав, альтанок, спортивних та дитячих майданчиків, створено умови для комфортного перебування у парках людей з особливими потребами.