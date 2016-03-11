В Київраді планують створити комфортний громадський простір

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

Сьогодні Київрада і громадська організація «Агенти змін» підписали меморандум про співпрацю щодо реформування публічного простору будівлі на Хрещатику, 36.

Згідно з меморандумом, «Агенти змін» безкоштовно проведуть незалежне дослідження потреб людей та співробітників щодо користування першим поверхом будівлі. Питання вивчатиметься потягом трьох місяців.

Як сказав заступник Київського міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, громадський простір першого поверху будівлі Київради не дуже привабливий та не зручний.

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«Перелік документів, які розміщуються на стінах і стендах, це неповага до людей, адже вони часто не можуть роздивитися, що там написано. Тут немає комфортних місць для сидіння, не можна покласти маленьку дитину. Про розташування фото Небесної Сотні я взагалі промовчу. Окрім того, перший поверх КМДА геть не пристосований для людей з інвалідністю”, - наголосив Прокопів.

За його словами, влада міста хоче влаштувати в мерії сучасний City Hall, який громада зможе використовувати, зокрема для проведення громадських слухань, обговорень спільних проектів, зустрічей, виставок тощо, а не лише для «вимушених побачень із бюрократами».

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«Але складність у тому, що кожний бачить майбутнє цього простору по-своєму. Наше завдання як дослідників - вивчити потреби всіх зацікавлених сторін, проаналізувати їх та покласти в основу майбутнього відкритого архітектурного конкурсу”, - повідомив голова правління ГО «Агенти змін» Ігор Скляревський.

На основі результатів дослідження буде розроблено технічне завдання на розробку інтер’єру першого поверху Київради.

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У повідомленні прес-служби Київради зазначається, що ГО «Агенти змін» фінансується позабюджетно та не отримує коштів від міської ради.