ОУН і УПА, козацькі полководці та церковні діячі: в Києві перейменували майже 80 вулиць

Київський міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про перейменування 79 вулиць, провулків, бульвару та площ столиці.

Відповідний документ оприлюднено на сайті столичної міськдержадміністрації.

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Віднині в Києві будуть вулиці й провулки названі на честь діячів Української революції 1917-1921 років, ОУН і УПА, козацьких полководців, українських істориків, письменників, церковних діячів тощо.

Наприклад, вулицю Колективізації на Солом'янці переназвали на честь американсько-українського дослідника Голодомору Джеймса Мейса.

Замість провулку Щербакова у Шевченківському районі буде провулок Всеволода Петріва - генерал-хорунжого Армії УНР. Увічненими стали ще двоє військовиків Армії УНР - генерал Марко Безручко (на його честь названо вулицю Бабушкіна) і полковник Василь Вишиваний (вул. Олеко Дундича). Крім того, з'явилися вулиці названі на честь героїв Крут - Володимира Наумовича (на його честь названо вулицю Антонова-Овсієнка, чиї війська наступали на Крути) і Володимира Шульгина (вул. Івана Федька).

Провулок Будьонного І-ого на Дарниці став провулком Василя Кука - генерал-хорунжого УПА, останнього керівника антирадянського збройного опору в Україні. Провулок Миколи Островського перейменовано на честь Ярослава Хомова - одного з керівників бандерівського підпілля в окупованому Києві, якого стратили нацисти.

Також діячі української церкви віднині будуть представлені в київській топоніміці іменами Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького (на його честь названо вулицю Луначарського) , Патріарха УПЦ (КП) Володимира Романюка (вул. Жовтнева), Патріарха УАПЦ Мстислава Скрипника (вул. Миколи Островського), митрополита УПЦ (МП) Володимира Сабодана (вул. Кірова).

Значну частину радянських назв змінили на честь подвижників української культури: поета і петлюрівського підпільника Григорія Чупринки (вул. Чудновського), неокласиків братів Зерових (вул. Червонопартизанська), Михайла Драй-Хмари (вул. Маршала Тухачевського) і Юрія Клена (вул. Калінінська), видатного дитячого письменника Всеволода Нестайка (вул. Олександра Мильчакова), поета і дисидента Івана Світличного (вул. Петровського), композитора та історика Гната Хоткевича (вул. Червоногвардійська) тощо.

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Тепер, зокрема, вулиця Воровського носитиме назву Млинна, Лайоша Гавро – Йорданська, Гамарника – Квітки Цісик, вул. Комсомольська (Соломянка) – називана на честь Павла Потоцького, вулиця Фадєєва – Анни Ярославни.

В документі зазначається, що розпорядження підписано враховуючи протоколи засідань Комісії з питань найменувань від 27 січня, 03 лютого та 10 лютого 2016 р.