Депутат: Кияни, що мешкають в багатоквартирних будинках, платитимуть за землю менше

За словами автора проекту рішення, депутата Київради Ігоря Опадчого, в 2016 році фактичний розмір плати за землю у порівнянні з 2015-м роком повинен був збільшитися в середньому в 5,5 разів. Саме це стало підставою для численних звернень голів ОСББ та ЖБК щодо необхідності врегулювати це питання, оскільки фінансове становище об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів є дуже складним і таке зростання плати за землю сприяло б накопиченню податкових боргів цих об'єднань.

Крім того, влада міста Києва визначила питання необхідності створення ОСББ в усіх багатоквартирних будинках своїм пріоритетним завданням. Але, адміністративні та фінансові перепони значно гальмують цей процес, оскільки замість покращення в сфері надання житлово-комунальних послуг мешканці будинків, в яких створюються ОСББ, зіштовхуються з додатковими труднощами та збільшенням плати за землю.

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Враховуючи вищезазначене, початкова ідея депутата Ігоря Опадчого полягала в тому, щоб взагалі звільнити користувачів таких земельних ділянок від сплати податку, але це прямо суперечило б нормам Податкового кодексу України. Тому, Київрада прийняла рішення встановити мінімально можливу ставку податку, дозволену законодавством України.

Крім того, під час розгляду проекту рішення на засіданні Київради було запропоновано звільнити від сплати земельного податку організації інвалідів, діяльність яких спрямована на допомогу та реабілітацію дітей-інвалідів, інвалідів-спинальників, розумово відсталих інвалідів, що також було підтримано Київрадою.