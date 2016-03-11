Кличко оголосив про створення "Офісу реформ" у столиці

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з представниками компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні.

“Ми зосереджені на тому, щоб зробити столицю містом технологічним в управлінні – коли інновації і високі технології допомагають місту стати по-справжньому комфортним для його мешканців і гостей, - сказав мер. - І наше прагнення - вивести місто Київ на світовий рівень розвитку. Для цього, зокрема, ми розробили план створення в Києві окремої групи управлінців, так званий «Офіс реформ». Це буде команда, яка працюватиме за принципами проектного менеджменту та стратегічного планування, впроводжуватиме реформи", - підкреслив Віталій Кличко.

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Мер відзначив, що “Офіс реформ” - це окрема організаційна структура поза межами КМДА, що фінансуватиметься за рахунок донорських коштів. "Співробітники Офісу реформ – це проектні менеджери, найкращі фахівці з приватного сектору, які розробляють реформи, здійснюють їх планування, виконують необхідне погодження і затвердження, й потім – супроводжують втілення", - зазначив Київський міський голова.

"Офіс реформ" підпорядковуватиметься "Стратегічній раді", до складу якої входитимуть: мер, перший заступник голови КМДА, секретар Київради. "Стратегічна рада" ухвалюватиме всі рішення, необхідні для виконання в КМДА.

Передбачається також створення Експертної ради (на громадських засадах, з представниками міжнародної спільноти та МФО), яка підтримуватиме "Офіс реформ" в розробці концепцій стратегічних реформ і контролюватиме їх реалізацію.