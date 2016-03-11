Віталій Кличко відвідав будинок на вул. Мілютенка, 23-А та поспілкувався з мешканцями

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«За оцінками СЕС, санітарно-технічний стан будинку є незадовільним. Тут виявили грибок, і є серйозна небезпека для здоров’я мешканців. Нам потрібно 4,5 тис. кв. м житла, щоб переселити людей, що проживають у цьому будинку. Тому ми розробляємо інвестиційний проект для того, аби кожен з вас переїхав у комфортні житлові умови», – зазначив Віталій Кличко.

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Мешканці провели мера будинком і показали умови, в яких доводиться жити.

«Наше завдання – реалізувати проект з переселення у найкоротші терміни. Ми відпрацювали графік та передали його громаді. Але у нас є процедура, якої ми повинні дотримуватися», – зазначив Віталій Кличко. Мер наголосив, що важливою є роз’яснювальна кампанія серед мешканців, щоб донести, які конкретні позитивні зміни відбудуться в інфраструктурі мікрорайону та благоустрої території.

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За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, розроблений детальний план території 15 березня винесуть на громадське обговорення. Після цього Київрада має затвердити ДПТ та виділити земельну ділянку для будівництва. Інвестиційний конкурс заплановано на липень цього року. У жовтні планується розпочати будівництво нового будинку, у якому отримають житло мешканці будинку на вул. Мілютенка, 23-А.