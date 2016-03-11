Обсяг фінансування програми "Турбота. Назустріч киянам" на три роки становить 2,93 мільярди – КМДА

«Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» створена для додаткового захисту окремих малозахищених верств населення і зарекомендувала себе як дієвий механізм забезпечення гідного існування найбільш вразливих категорій киян. Складна економічна ситуація у країні загалом та у столиці зокрема відчутно позначилася на якості життя громадян. Найбільше за цих обставин потерпають непрацездатні особи та особи з обмеженими фізичними можливостями. Прийнята програма дозволить суттєво підвищити ефективність системи соціального захисту у столиці, вирішити проблеми матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснити заходи, спрямовані на підтримку незаможних верств населення, надати соціально-правову, трудову та медичну реабілітацію особам з обмеженими фізичними можливостями», – сказав Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА.

Він зауважив, що окрім одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим киянам, що опинилися у складних життєвих обставинах (7,8 млн грн), передбачено одноразову адресну матеріальну допомогу до свят: від 140 до 350 грн – на Великдень, 300 грн – до 30-річчя Чорнобильської катастрофи, від 140 до 350 грн – до Дня Конституції та до Дня Незалежності, від 200 до 550 грн – до 71-ї річниці закінчення Другої світової війни, від 500 до 1 000 грн – до Дня захисника України.

Програмою передбачена допомога учасникам АТО та їхнім родинам. Так, за її рахунок буде виділено матеріальну допомогу у розмірі 2 500 грн, матеріальну допомогу на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг (її отримають 3 000 сімей) та допомогу на поховання киян-учасників АТО у розмірі 5 000 грн. Також передбачено кошти для оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 7 років.

«Турбота. Назустріч киянам» передбачає виділення коштів на забезпечення протезами, технічними засобами реабілітації інвалідів та особистої гігієни. На ці потреби передбачено асигнування у розмірі 38,5 млн грн. Також виділено кошти на забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, інвалідів І та ІІ груп, дітей війни та громадян м. Києва, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Орієнтовно у 2016 році заплановано придбати 1 000 путівок для лікування у санаторно-курортних закладах.

У рамках програми передбачена компенсація витрат КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій громадян, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київради.

Крім того, програма на наступні три роки включає надання правової допомоги киянам, які опинися у складних життєвих обставинах та забезпечення безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян.