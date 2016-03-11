Кличко зустрівся з представниками компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні

"Я очікую співпраці, допомоги і порад від людей, які хочуть бачити Київ сучасним і комфортним містом. Сьогодні українська столиця - найкраще місто для інвестицій. Ми створюємо найсприятливіші умови для інвесторів", - зазначив Кличко.

Читайте такожГоловам районів доручили огородити аварійні будівлі, вивезти сміття та здійснити протиаварійні заходи

Мер підкреслив, що для впровадження реформ насамперед потрібно викорінити корупцію. Тож, щоб унеможливити будь-які корупційні схеми, столична влада забезпечила прозорість усіх процесів у місті і відкритість системи управління, зокрема, й у використанні бюджетних коштів, повідомляє прес-служба Кличка.

Мер підкреслив, що столична влада робить все, аби Київ був інвестиційно привабливим містом. "Адже кожен інвестор не тільки вкладає гроші, а й створює робочі місця та платить податки до бюджету", - сказав Кличко.

Він відзначив, що для оптимізації процедур залучення інвесторів столична влада скоротила термін погоджувальної процедури для інвестпроектів майже в шість разів – було 500 днів- стало до 90 днів, запровадила механізм роботи за принципом «єдиного вікна», налагодила співпрацю з міжнародними фінансовими та донорськими інституціями щодо залучення грантових коштів на розвиток міста; створила веб-портал «InvestInKyiv» - для вільного доступу потенційних партнерів до проектів та комерційних пропозицій Києва. “Хочу відзначити, що ці кроки приносять результати. Так, може це й не така велика цифра, - 1,7 мільярда інвестованих гривень у Київ за минулий рік. Але ці кошти працюють на розвиток міста і цих коштів стає більше”, - зазначив Віталій Кличко.

Він запропонував членам Американської торгівельної палати в Україні зробити такі зустрічі і спілкування регулярним. "Для мене, як для мера столиці, важливо доносити інформацію в такому прямому спілкуванні. І про розвиток Києва, і обговорювати з вами проблеми, які існують - щоб розв'язувати їх", - наголосив Кличко.

Американська торгiвельна палата в Україні – це громадська неприбуткова організація, що об'єднує найбільші компанії з-понад 50 країн світу, які працюють в Україні. Це як американські, так і європейські та українські компанії. Організація виступає голосом великих інвесторів, які працюють в Україні, а також працює над залученням нових інвесторів на ринок.