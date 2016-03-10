У Києві 14 березня пройде міжнародна конференція, присвячена мілітаризації Криму
У Києві 14 березня відбудеться міжнародна конференція «Мілітаризація окупованого Криму як загроза міжнародній безпеці».
Конференція організована фондом «Майдан закордонних справ», Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння, Інститутом стратегічних чорноморських досліджень за підтримки Фонду Конрада Аденауера та медіа-партнерів - BlackSeaNews і DefenceExpress, повідомили УНІАН у прес-службі «Майдану закордонних справ».
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В заході візьмуть участь лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін, заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко та українські й міжнародні експерти-фахівці з питань міжнародної безпеки, стратегічних наслідків мілітаризації окупованих територій і заморожених конфліктів.
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Як повідомляють організатори, під час конференції будуть розкриті та ґрунтовно проаналізовані питання викликів глобальній безпеці в ході мілітаризації окупованого Криму та стратегія його деокупації.
Обговорюватимуться питання міжнародно-правових наслідків мілітаризації окупованого Криму, реакція світової спільноти на російську експансію в Чорноморському регіоні, деокупація Криму та участь у ній Збройних сил України.