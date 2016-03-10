Кличко: Ми повинні ухвалити рішення щодо початку реставраційних робіт на столичному велотреку, аби навести там лад

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

«Ми повинні зрушити з місця початок реставраційних робіт на столичному велотреку, який, я переконаний, повинен вже влітку почати працювати. Ми врятували спортивний об’єкт від забудови і повернули його громаді. І треба там наводити лад!» - наголосив Віталій Кличко.

На цьому етапі, зазначив мер, йдеться про відведення земельної ділянки для того, щоб почати реставрацію столичного велотреку.

«Землю цю, де були гаражі, відводимо на час будівельно-реставраційних робіт КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Потім передамо її КП «Спортивні споруди» разом із комплексом велотреку для подальшого утримання і експлуатації», – зазначив Віталій Кличко.

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Він закликав депутатів бути послідовними, конкретними кроками успішно завершувати розпочаті справи, на втілення яких чекають кияни.

«Тільки слова і скарги на відсутність коштів чи інші труднощі людей не цікавлять. Давайте шукати можливості і робити столицю комфортним європейським містом!» - підкреслив Віталій Кличко.

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Київський міський голова також зазначив, що під час сьогоднішнього засідання депутати Київради мають забезпечити юридичне завершення боргової операції, розпочатої у жовтні минулого року за результатами переговорів з урядом. І ухвалити рішення «Про погашення боргу перед державою».