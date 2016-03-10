Кличко: Ми повинні ухвалити рішення щодо початку реставраційних робіт на столичному велотреку, аби навести там лад
Сьогодні депутати Київради повинні ухвалити рішення, яке дозволить розпочати реставраційні роботи на столичному велотреку, аби навести там лад.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.
«Ми повинні зрушити з місця початок реставраційних робіт на столичному велотреку, який, я переконаний, повинен вже влітку почати працювати. Ми врятували спортивний об’єкт від забудови і повернули його громаді. І треба там наводити лад!» - наголосив Віталій Кличко.
На цьому етапі, зазначив мер, йдеться про відведення земельної ділянки для того, щоб почати реставрацію столичного велотреку.
«Землю цю, де були гаражі, відводимо на час будівельно-реставраційних робіт КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Потім передамо її КП «Спортивні споруди» разом із комплексом велотреку для подальшого утримання і експлуатації», – зазначив Віталій Кличко.
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Він закликав депутатів бути послідовними, конкретними кроками успішно завершувати розпочаті справи, на втілення яких чекають кияни.
«Тільки слова і скарги на відсутність коштів чи інші труднощі людей не цікавлять. Давайте шукати можливості і робити столицю комфортним європейським містом!» - підкреслив Віталій Кличко.
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Київський міський голова також зазначив, що під час сьогоднішнього засідання депутати Київради мають забезпечити юридичне завершення боргової операції, розпочатої у жовтні минулого року за результатами переговорів з урядом. І ухвалити рішення «Про погашення боргу перед державою».