Забудовники заборгували столичному бюджету майже 2 мільярди - КМДА

Сума боргу за пайові внески, які платять Києву будівельні компанії станом на початок року склала 1,8 мільярда гривень, повідомила в ході прес-конференції в. о. головного архітектора столиці Анна Бондар.

"Щорічні надходження до міського бюджету від містобудівної діяльності становлять 170 мільйонів гривень, а розмір боргу становить 1,8 мільярда гривень. Враховуючи, що бюджет міста становить 20 мільярдів гривень – сума вагома", - зазначила Бондар.

Чиновник повідомила, що крім боргу, є ще низка недоліків нинішньої системи розрахунку пайових внесків, головний з яких – корупція на місцях, яка ставить учасників ринку в нерівні умови та відлякує іноземних інвесторів.

У зв'язку з цим вона нагадала, що раніше Київрада ініціювала обговорення проекту рішення, спрямованого на спрощення механізму розрахунків пайових внесків для забудовників.

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Як повідомляв УНІАН, раніше будівельний комітет Верховної Ради схвалив проект закону про скасування пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури міст, який передбачає скасування діючої на даний час норми про відрахування забудовниками внесків у вигляді пайової участі на розвиток інфраструктури при будівництві житлових та нежитлових об'єктів в Україні, граничний розмір яких складає 4% і 10% відповідно від кошторисної вартості будівництва об'єкта.

На думку депутатів, прийняття даного законопроекту знизить необґрунтовану фінансове навантаження на забудовників, зменшить собівартість будівництва житла і дозволить стабілізувати економічну ситуацію в будівельній галузі.