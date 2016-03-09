Кличко наказав главам районів облаштувати всі дитячі майданчики, сквери і парки

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції з благоустрою за участі керівників районів, повідомляє його прес-служба.

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Відвідавши занедбаний дитячий майданчик по вулиці Оболонській, 13-15, мер відзначив: “Тут можна побачити все що завгодно - аж до пляшок з-під горілки. Восени я вже проводив таку перевірку і через занедбані дитячі майданчики звільнив першого заступника голови Дніпровського району”, - сказав Віталій Кличко

Він підкреслив, що в Києві починається двомісячник благоустрою. І дав доручення всім главам районів зробити особливий акцент на прибиранні і облаштуванні дитячих майданчиків, скверів та парків.

“Кожен з вас пішки повинен пройтися по району, по всіх дитячих майданчиках, по всіх скверах і парках. Де не прибрано – прибирайте і підтримуйте у належному стані територію. Перевірте всі вуличні тренаржери, пофарбуйте, відремонтуйте їх. Протягом тижня перевірте де і що треба зробити. Якщо потрібна реконструкція спортивних чи дитячих майданчиків – подавайте заявки, будемо виділяти гроші, адже у нас працює міська програма. Восени ми встановили понад 200 нових дитячих та спортивних майданчиків. Будемо продовжувати цю програму і цього року, - сказав Київський міський голова. - Все має бути прибрано і полагоджено. Жодні виправдання не приймаються. Це ваша територія і ви відповідальні, щоби тут був повний порядок”, - наголосив Віталій Кличко, звернувшись до очільників районів.

Мер також побував з інспекцією біля кінотеатру імені Ю. Гагаріна, який не працює, і відзначив, що прилегла до кінотеатру територія перетворилася на смітник. Віталій Кличко дав доручення очільнику Шевченківського району Олегу Гарязі протягом доби прибрати територію. А також зауважив, що міська влада реалізовує концепцію КП “Київкінофільм”, яка спрямована на комплексну модернізацію кінотеатрів комунальної власності, створення сучасних кіно- і розважальних комплексів, центрів дозвілля. Тож в рамках цієї концепції кінотеатр Гагаріна теж буде реконструйований.