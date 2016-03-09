Головам районів доручили огородити аварійні будівлі, вивезти сміття та здійснити протиаварійні заходи

Віталій Кличко доручив головам районів змусити власників усіх аварійних будинків огородити їх, прибрати сміття та здійснити протиаварійні заходи.

Про це Віталій Кличко заявив під час інспекції міста разом з очільниками районів.

Спочатку мер Києва оглянув будівлю на вулиці Ярославській, 20-Б у Подільському районі.

«Ми перебуваємо у центрі міста, де бачимо аварійну будівлю, яка не огороджена і перетворилася на сміттєзвалище. Та трагедія, яка сталася на Богдана Хмельницького, може повторитися тут. Навпроти – така сама будівля. У більшості випадків такі будинки – не тільки небезпечні об’єкти, вони перетворились на смітники, притулок для безхатченків і осередки антисанітарії. Я доручаю головам районів кожен такий будинок тримати на особистому контролі. Змусити власників навести лад, вивезти сміття, огородити будівлі та здійснити протиаварійні заходи. Будемо застосовувати всі важелі впливу до тих, хто буде ігнорувати наші вимоги», – зазначив Кличко.

Заступник мера Олександр Спасибко додав, що сусідній будинок на вулиці Ярославській, 20-А, який теж в аварійному стані, раніше був на балансі КП «Київжитлоспецексплуатація», а нещодавно його передали до КП «Спецжитлофонд» – підприємство, яке займається відселенням. Олександр Спасибко зазначив, що вже цього року мешканців аварійно небезпечного будинку на Ярославській відселятимуть, запропонувавши їм інші квартири, а будинок реконструюють. Заплановано вже в 2016 році розпочати будівельні роботи.

Мер також зазначив, що після трагедії на Богдана Хмельницького дав доручення перевірити стан усіх будинків, які є аварійними, та тих, що знаходяться в незадовільному технічному стані. Перевірка показала, що сьогодні у столиці 48 аварійних будинків, 110 будинків, непридатних для проживання. Більша половина таких будинків – у приватній власності.

Мер звернувся до голів районів, наголосивши, що наступного тижня вони мають надати план дій по кожній аварійній будівлі в їхньому районі, з зазначенням виду власності і балансоутримувача.

«Ви повинні запропонувати власникам у короткі терміни виправити ситуацію. Якщо будинки у приватних руках і тривалий час жодних робіт не відбувається, давайте ставити питання про можливість передачі їх у комунальну власність. Будемо виставляти на аукціон і робити все, щоб наводити лад і приводити до належного стану будівлі. Щоб не було у центрі Києва занедбаних будинків, які несуть загрозу для мешканців столиці. Європейська столиця не повинна так виглядати!» – наголосив Кличко.