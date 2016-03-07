В Києві горить ресторан на Лісовому масиві
22:46, 07 березня 2016Київ
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Впритул до місця горіння знаходиться перукарня, аптека, відділення "Нової пошти".
В Києві горить ресторан на Лісовому масиві / www.1366x768.ru
На Лісовому масиві в Києві зайнявся ресторан "Клен".
Як передає кореспондент УНІАН з місця події, наразі туди прибули патрульна поліція та пожежні підрозділи.
Слід зазначити, що впритул до місця горіння знаходиться перукарня, аптека, відділення "Нової пошти".
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Як повідомляв УНІАН, 2 січня на Львівщині повністю згорів ресторан-музей "Княжий двір".
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