В Києві горить ресторан на Лісовому масиві

Впритул до місця горіння знаходиться перукарня, аптека, відділення "Нової пошти".

На Лісовому масиві в Києві зайнявся ресторан "Клен". Як передає кореспондент УНІАН з місця події, наразі туди прибули патрульна поліція та пожежні підрозділи. Слід зазначити, що впритул до місця горіння знаходиться перукарня, аптека, відділення "Нової пошти". Читайте такожПри пожежі у житловому будинку в центрі Києва згоріла квартира посла з особливих доручень МЗС Як повідомляв УНІАН, 2 січня на Львівщині повністю згорів ресторан-музей "Княжий двір".

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