У Києві затримали вже дев'яту з початку року групу автовикрадачів

У Києві затримано дев'яту з початку року групу викрадачів автомобілів.

Про це голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе написала в Facebook.

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«Після проведення комплексу оперативних заходів поліцейські затримали чотирьох громадян Вірменії, причетних до щонайменше восьми епізодів із викрадення транспортних засобів. Встановлено, що група спеціалізувалася на викраденні автомобілів вітчизняного виробництва. Машини переганяли в заздалегідь підготовлені гаражі, де перебивали номер кузова з метою подальшої реалізації», - повідомила Деканоідзе.

Вона додала, що «крадіїв затримали на місці злочину», а в гаражах оперативники виявили чотири викрадених транспортних засоби».

Слідство триває, резюмувала Деканоідзе.