У Києві бетонозмішувач провалився під асфальт (фото)
18:00, 05 березня 2016Київ
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В Оболонському районі м. Києва біля житлового будинку сталася аварія.
Машина продавила дірку своєю вагою / Фото: espreso.tv
Про це повідомляє "112 Україна".
Бетонозмішувач провалився під асфальт.
Як зазначається, ймовірна причина ДТП – порожнечі, що утворилися під дорожнім покриттям. Важка машина продавила дірку й застрягла в ній.
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Як повідомляв УНІАН, Україна підписала тристоронній меморандум про реалізацію міжнародної ініціативи з забезпечення прозорості у будівельній галузі CoST. Згідно з цим документом буде розкрита інформація щодо ремонту доріг.
Фото: espreso.tv
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