У Києві бетонозмішувач провалився під асфальт (фото)

18:00, 05 березня 2016
Київ
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В Оболонському районі м. Києва біля житлового будинку сталася аварія.

Фото: espreso.tv

Про це повідомляє "112 Україна".

Бетонозмішувач провалився під асфальт.

Як зазначається, ймовірна причина ДТП – порожнечі, що утворилися під дорожнім покриттям. Важка машина продавила дірку й застрягла в ній.

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Як повідомляв УНІАН, Україна підписала тристоронній меморандум про реалізацію міжнародної ініціативи з забезпечення прозорості у будівельній галузі CoST. Згідно з цим документом буде розкрита інформація щодо ремонту доріг.
Фото: espreso.tv

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