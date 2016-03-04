Кличко радить обов’язково перевіряти законність будівництва перед придбанням нерухомості

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Україна» в п’ятницю.

«Як тільки ми дізнаємося про початок незаконного будівництва – виїжджаємо на місце і зупиняємо його. Однак, у столиці на будівельному ринку працює багато «ділків», які намагаються зводити житлові будинки без жодних дозволів. Тому я звертаюсь до всіх киян: перш ніж придбати нерухомість, обов’язково перевірте законність зведення будинку на сайті міської адміністрації, аби потім не потрапити до рук аферистів», - цитує Кличка прес-служба КМДА.

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За його словами, у разі, коли незаконний будинок вже побудовано, і в ньому мешкають люди, міська влада шукає компромісне рішення, аби ввести його в експлуатацію, і власники не втратили своє житло.

«У бюджеті немає коштів, аби компенсувати власникам квартир вартість житла у незаконно зведеному будинку. Це - десятки та навіть сотні мільйонів гривень. В таких випадках ми шукаємо компромісні рішення - яким чином такі споруди ввести в експлуатацію», - зазначив міський голова.

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Кличко також додав, що розраховує на більш ефективну роботу правоохоронців, адже міська влада передала їм велику кількість матеріалів про незаконні будівництва.

В прес-службі зауважили, що перевірити законність будівництва будинку у столиці можна на спеціальному сайті http://monitor.mkk.kga.gov.ua/.