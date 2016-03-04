У Києві сталося масштабне ДТП: на Одеській трасі багатокілометровий затор
16:16, 04 березня 2016Київ
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Вантаж з фури розлетівся по проїжджій частині.
У Києві сталося масштабне ДТП / Facebook / Київ Автомобільний
Неподалік від Одеського мосту в Києві сталося масштабне ДТП. Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua.
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За словами очевидців, вантаж, імовірно, був ненадійно закріплений, вилетів з кузова і розлетівся по проїжджій частині неподалік від ТРЦ Магелан. В результаті ДТП для проїзду залишився один ряд з шести і утворився багатокілометровий затор.
Обійшлося без постраждалих.
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