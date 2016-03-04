Завтра в Києві через матч "Динамо" - "Дніпро" можуть змінити роботу деяких станцій метро
14:39, 04 березня 2016Київ
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Матч розпочнеться о 17.00.
На деяких станціях метро можуть обмежити вхід пасажирів / Фото УНІАН
Завтра у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Дніпро» (Дніпропетровськ) можливі зміни у роботі столичного метрополітену.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, після закінчення матчу з метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».
Матч розпочнеться о 17.00.
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