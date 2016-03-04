Столична рада затвердила трирічну цільову програму "Освіта Києва"

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 94 з 95 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

Із загального обсягу необхідного фінансування 20,1 млрд грн - кошти міського бюджету, решта 6,1 млрд грн — інші джерела фінансування.

Програма передбачає розвиток освіти у столиці протягом 2016-2018 років за декількома напрямками.

Так, на відкриття нових груп, оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв у дитсадках, розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів загалом заплановано виділити 6,4 млрд грн, з яких на цілодобову охорону приміщень ДНЗ шляхом підключення їх до системи “Тривожна кнопка” - 19,4 млн грн.

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Інший напрямок програми - загальна середня освіта. У цільовій програмі на проведення заміни, ремонту та обслуговування фільтруючих систем та питних фонтанчиків у загальноосвітніх навчальних закладах, оснащення кабінетів природничих дисциплін для забезпечення якісного виконання практикумів та лабораторних робіт тощо — заплановано виділити 10,1 млрд грн. Із них 536,4 млн грн піде на забезпечення безоплатним харчуванням учнів 1-4 класів, учнів з числа дітей-інвалідів. На забезпечення належного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів - 9,5 млрд грн. Зазначимо, що у Києві працює 510 закладів середньої освіти різного типу та форм власності, з них 450 — комунальних.

Також до програми включено напрям інклюзивної та спеціальної освіти. Загалом на забезпечення належного функціонування шкіл-інтернатів передбачено 973,4 млн грн. З них більша частина суми — 957 млн грн – буде виділено на вжиття заходів з оптимізації мережі шкіл-інтернатів.

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За даними Київради, за останні 5 років кількість спеціальних класів у столиці збільшилася в 3,1 рази, чисельність учнів у них зросла у 3,9 рази. На даний час у загальноосвітніх навчальних закладах Києва навчається 1527 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 тис. 256 дітей-інвалідів та 491 дитина з малозабезпечених родин.

Звертається увага і на напрямок виховання та позашкільної освіти. Підпрограмою передбачено забезпечення участі дітей у міських, всеукраїнських та міжнародних заходах з науково-технічної творчості, забезпечення виплати персональних стипендій Київради у сфері освіти для обдарованих дітей, забезпечення організації дозвілля під час канікул, проведення новорічних та різдвяних свят, сприяння проведенню науково-практичних семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, розвиток інтелектуальних видів спорту. На зазначені цілі передбачено 755,8 млн грн.

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Як зазначається, у системі освіти Києва функціонує 41 позашкільний навчальний заклад. Ці осередки відвідує 80 тис. 791 дитина (що становить 32% від загальної кількості школярів у місті).

На розвиток професійно-технічної освіти та модернізацію відповідних закладів столиця виділить 1,6 млрд грн. У місті загалом працює 30 закладів профтехосвіти, що фінансуються з місцевого бюджету через субвенції з державного бюджету. Вони пропонують для навчання 228 робітничих професій.

Щодо розвитку вищої освіти і науки програмою передбачено, серед іншого, створення Центру компетенцій відкритої освіти при Київському університеті імені Бориса Грінченка, забезпечення функціонування закладів післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації керівників освіти та вчителів тощо - на суму 1,1 млрд грн.

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Програмою також передбачено впровадження системи грантів Київського міського голови за чотирьома напрямами: «Здорова дитина», «Чуйне серце», система роботи з дітьми з особливими потребами», «Заклад з ідеєю», «Перспектива освіти», на які буде виділено 1,6 млн грн.

На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів освіти програмою передбачено 3,7 млрд грн.; на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти - 633,8 млн грн.