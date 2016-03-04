Київрада затвердила додаткові пільги сім'ям Герої Небесної Сотні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому пленарному засіданні.

Документ передбачає:

- надавати щорічно матеріальну допомогу членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції гідності, та щомісячну адресну матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції гідності;

- забезпечувати надання щомісячної адресної матеріальної допомоги членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції гідності, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг;

- надавати компенсацію витрат на стаціонарне лікування членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції гідності;

- надавати додаткові гарантії та пільги у сфері освіти киянам-членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції гідності.

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Згідно з пояснювальною запискою, щомісячну матеріальну допомогу на компенсацію житлово-комунальних послуг отримуватимуть 27 сімей - загальна сума на рік 350,9 тис. грн, щорічна матеріальна допомога передбачена також для 27 сімей у загальній сумі 67,5 тис. грн.

Загалом на фінансування додаткових пільг та гарантій родинам Героїв Небесної Сотні у столичному бюджеті передбачено 1,1 млн грн. Кошти виділятимуться через міську цільову програму “Турбота. Назустріч киянам”, повідомили у прес-службі Київради.