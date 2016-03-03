Вибори до райрад можна проводити тільки після внесення змін до законодавства - Кличко
Мер зазначив, що сьогодні депутати Київради провалили обидва проекти рішення щодо механізму виборів райрад.
Вибори до райрад можливо проводити тільки після внесення відповідних змін до законодавства.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у коментарі журналістам під час перерви у засіданні Київради.
«Нам не потрібно створювати ще 500 додаткових депутатів, а потрібно чітко розписати – чим вони повинні займатися. Нам потрібно усунути прогалини, які є у законодавстві. Наразі 18 округів у Києві не мають своїх депутатів, а люди віддали за них голоси. Щоб голоси виборців були враховані, нам необхідні зміни до виборчого законодавства. І якщо проводити вибори до райрад, то безвідповідальна позиція – придумувати правила під кожне місто чи район, а потрібно тоді врегулювати всі законодавчі моменти і проводити такі вибори в усіх великих містах», – зазначив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що сьогодні депутати Київради провалили обидва проекти рішення щодо механізму виборів райрад.
«Ми звернулися до Верховної Ради найближчим часом розглянути це питання і напрацювати законопроект, внести зміни до відповідних законів, щоб підходити системно до виборів райрад», – зазначив Віталій Кличко.