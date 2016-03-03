Вибори до райрад можна проводити тільки після внесення змін до законодавства - Кличко

Вибори до райрад можливо проводити тільки після внесення відповідних змін до законодавства.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у коментарі журналістам під час перерви у засіданні Київради.

«Нам не потрібно створювати ще 500 додаткових депутатів, а потрібно чітко розписати – чим вони повинні займатися. Нам потрібно усунути прогалини, які є у законодавстві. Наразі 18 округів у Києві не мають своїх депутатів, а люди віддали за них голоси. Щоб голоси виборців були враховані, нам необхідні зміни до виборчого законодавства. І якщо проводити вибори до райрад, то безвідповідальна позиція – придумувати правила під кожне місто чи район, а потрібно тоді врегулювати всі законодавчі моменти і проводити такі вибори в усіх великих містах», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що сьогодні депутати Київради провалили обидва проекти рішення щодо механізму виборів райрад.

«Ми звернулися до Верховної Ради найближчим часом розглянути це питання і напрацювати законопроект, внести зміни до відповідних законів, щоб підходити системно до виборів райрад», – зазначив Віталій Кличко.