КМДА просять перейменувати Московський проспект на Пухнастих котиків

На сайті КМДА зареєстрували нову петицію, згідно з якою Московський проспект у столиці просять переназвати на честь котиків.

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"Вимагаємо не перейменовувати Московський проспект на проспект імені Степана Бандери у зв'язку з тим, що окрім Степана Бандери Україна знає й інші постаті, які значно більше заслуговують на увагу. До того ж називати все навколо на честь цієї особи видається безглуздим", - вважають автори звернення.

Вони пропонують універсальний варіант, що не викликатиме негативу: проспект Пухнастих котиків, вважаючи, що така назва сприятиме інтересу гостей до міста.

Наразі петиції необхідно зібрати ще понад 9 тисяч голосів.

Як повідомлялось, нові назви проспектів Генерала Ватутіна та Московського ще буде винесено на обговорення киян, що проводиться шляхом електронного голосування за відповідні проекти перейменування. У свою чергу комісія при КМДА перейменування на честь Бандери вже підтримала.

Як повідомляв УНІАН, комісія з питань найменувань держадміністрації підтримала сьогодні пропозиції Українського інституту національної пам’яті щодо перейменування низки вулиць столиці, в тому числі Московського проспекту та проспекту Генерала Ватутіна на честь Степана Бандери та Романа Шухевича відповідно, а вулиці Кутузова у Печерському районі - на вулицю Генерала Алмазова; вулицю Ванди Василевської в Шевченківському районі - на вулицю Всеволода Змієнка.