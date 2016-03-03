Кличко: КМДА не узгодить ініційоване урядом підвищення тарифів на тепло
Столична влада не дасть згоди на підвищення комунальних тарифів для киян, за яким до КМДА звернувся Кабмін.
Про це на початку сесії Київради заявив мер столиці Віталій Кличко.
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"Як ви знаєте, Кабмін звернувся до Київської міської адміністрації, аби ми узгодили підвищення комунальних тарифів – зокрема, на тепло, – для киян. За таким узгодженням уряд звернувся вперше, раніше воно йому було непотрібне. Та скажу одне: ми цього підвищення не підтримаємо і не узгодимо", – підкреслив Віталій Кличко.
Він зазначив, що як мер Києва категорично проти чергового підвищення комунальних тарифів.
"В умовах, коли зарплата, наприклад, медсестри становить 3,5 тис. гривень, пенсія у багатьох пенсіонерів – 1 200 гривень, а рахунки приходять захмарні, – як людям платити? І як вижити взагалі? Вони ще досі в шоці від попереднього підвищення. Тому я попереджаю Кабмін, що столична влада буде на стороні киян, якщо уряд таки вирішить підвищувати тарифи без узгодження з громадою міста", – сказав Віталій Кличко.