Кличко: КМДА не узгодить ініційоване урядом підвищення тарифів на тепло

Про це на початку сесії Київради заявив мер столиці Віталій Кличко.

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"Як ви знаєте, Кабмін звернувся до Київської міської адміністрації, аби ми узгодили підвищення комунальних тарифів – зокрема, на тепло, – для киян. За таким узгодженням уряд звернувся вперше, раніше воно йому було непотрібне. Та скажу одне: ми цього підвищення не підтримаємо і не узгодимо", – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що як мер Києва категорично проти чергового підвищення комунальних тарифів.

"В умовах, коли зарплата, наприклад, медсестри становить 3,5 тис. гривень, пенсія у багатьох пенсіонерів – 1 200 гривень, а рахунки приходять захмарні, – як людям платити? І як вижити взагалі? Вони ще досі в шоці від попереднього підвищення. Тому я попереджаю Кабмін, що столична влада буде на стороні киян, якщо уряд таки вирішить підвищувати тарифи без узгодження з громадою міста", – сказав Віталій Кличко.