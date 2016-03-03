Кличко вручив документи на квартири родинам загиблих киян-воїнів АТО

Про це повідомили у прес-службі Кличка.

"Я вдячний багатьом киянам, які захищають незалежність нашої країни на сході. Велика шана всім тим, хто з честю відстоює звання захисника України. На жаль, не всі воїни повертаються живими. І ми повинні шанувати їхній подвиг і їхню пам'ять не тільки словами, а конкретними справами. Тому сьогодні ми передаємо 20 квартир родинам загиблих киян-воїнів АТО", - зазначив мер столиці.

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Також він подякував батькам загиблих героїв-киян, які виховали своїх синів справжніми патріотами і захисниками. "Ми дуже вдячні вам за ваших синів, за ваших чоловіків. Ми всі перед вами у боргу. Це найменше, що ми можемо для вас зробити", - зазначив Віталій Кличко, вручивши сертифікати на квартири.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України звільнив військовослужбовців та військовозобов'язаних, які перебувають на військовій службі, від сплати відсотків за іпотечним кредитом на будівництво індивідуального житла на селі на час особливого періоду.