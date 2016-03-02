Появу в столиці проспекту Бандери і Шухевича пообіцяли обговорити з киянами

Нові назви проспектів Генерала Ватутіна та Московського ще буде винесено на обговорення киян, що проводиться шляхом електронного голосування за відповідні проекти перейменування.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті суспільних комунікацій Київської міської держадміністрації.

Так звані електронні консультації буде проведено традиційно на офіційному сайті КМДА.

Коли саме вони розпочнуться, не повідомляється.

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Триватиме громадське обговорення протягом двох місяців.

«Тільки після завершення обговорення з урахуванням отриманих пропозицій та зауважень буде розглянуто питання про направлення подання до Київської міської ради для прийняття відповідного рішення», - зазначили в мерії.

Як повідомляв УНІАН, комісія з питань найменувань держадміністрації підтримала сьогодні пропозиції Українського інституту національної пам’яті щодо перейменування низки вулиць столиці, в тому числі Московського проспекту та проспекту Генерала Ватутіна на честь Степана Бандери та Романа Шухевича відповідно, а вулиці Кутузова у Печерському районі - на вулицю Генерала Алмазова; вулицю Ванди Василевської в Шевченківському районі - на вулицю Всеволода Змієнка.