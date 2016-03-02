42-й клуб "Sport Life" відкриється в ЖК "Времена года"

У Києві відкрився іще один Sport Life. Про це 2 березня було оголошено на прес-конференції в ІА «УНІАН».

«Відкрито опишу цю історію. Для мешканців ЖК «Времена года» спочатку було споруджено будинок, спроектований під фітнес-центр. Першим оператором стала мережа фітнес-клубів «Планета Фітнес». Не вийшло», - Повідомляє Ігор Коваленко, власник нерухомості за адресою Кудряшова, 16. Причини такого фіаско спікер не уточнював, але припустив, що можливо назавді стало те, що « це була не українська мережа, а локальний менеджмент не впорався з поставленими завданнями, все було за залишковим принципом і не на належному рівні».

Але у клубу «Планета Фітнес» були послідовники. «Наступним оператором об'єкта стала мережа фітнес-клубів «СпортЛенд». Вони взяли на себе зобов'язання. Не вийшло знову. - Каже Ігор Коваленко. - Після виникнення проблем, ми вирішили оперувати клубом самостійно, так з'явився фітнес-клуб «Времена года». Але це виявилося складніше, ніж ми припускали».

Не дивлячись на це, клієнти фітнес-клубу «Времена года» зможуть підтримувати свою фізичну форму тепер уже в мережі «Sport Life», переоформивши свої клубні карти. «Це далеко не перший випадок порятунку нами колег по ринку. Sport Life взяв в управління такі фітнес-клуби як: «FreeStyle», «Планета Фітнес» на Дніпровській Набережній, «Тріумф», «Gold Fitness» та інші локальні клуби », - повідомляє Юлія Павленко, керівник прес-служби групи компаній «Sport Life». - «Ми завжди виконуємо взяті на нас зобов'язання, як перед клієнтами так і перед партнерами, що ми довели не дивлячись ні на які кризи».