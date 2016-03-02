Кличко доручив створити робочу групу і навести лад з будівництвом у столиці

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з представниками будівельних компаній столиці.

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"Дивна ситуація виходить, у нас майже кожен день мітинги під КМДА. Один день - "проти" будівництва, інший - "за". Ситуація складна, навколо будівництв у нас сьогодні багато питань. Часто починаються будівництва без обговорення і без врахування думки та інтересів громади. Іноді буває, навколо будівництва відбуваються спекуляції, політичні ігри й інтриги. Є випадки рекету, пов'язаного з будівництвом - коли приходять якісь люди до забудовника і починають створювати проблеми, а потім пропонують вирішити їх за гроші. І критичне питання - коли взагалі без будь-яких дозволів починають будувати, - наголосив Кличко. - Я завжди казав: ми відкриті до діалогу, ми готові шукати правду і знаходити вирішення будь-яких конфліктних питань. Але наше ключове завдання - робити все відкрито, прозоро і з врахування інтересів громади - людей, які мешкають у Києві", - підкреслив мер.

Київський міський голова наголосив, що є чіткі правила і будівельники повинні їх дотримуватися та працювати виключно в рамках законодавства.

"Так, Київ повинен будуватися, це - ознака того, що місто розвивається. Але при цьому не повинен псуватися зовнішній вигляд міста і його історична спадщина. Ми повинні розвивати наше місто, але суворо дотримуючись правил і враховуючи інтереси громади", - зазначив Віталій Кличко.

Мер також підкреслив, що сьогодні вкрай важливо відновити довіру киян до будівельників. "Зараз немає довіри до будівельників, адже раніше велись забудови у парках і скверах. Підірвана довіра до влади, адже минула - не відстоювала інтересів людей. Зіпсована довіра до правоохоронців. І ми повинні відновити довіру людей, а для цього потрібно робити все відкрито і прозоро. Щоби відновити довіру, забудовнику потрібно не тільки зібрати всі дозвільні документи, а й поінформувати громадськість, місцевих мешканців, що вони отримають дивіденди від цього будівництва - розвинену інфраструктуру, соціальні об'єкти, сквер чи парк", - сказав Віталій Кличко.

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Мер доручив своєму профільному заступнику Олександру Спасибку створити робочу групу для наведення ладу у будівельній галузі столиці. І щоби до цієї робочої групи обов'язково долучилися представники правоохоронних структур - МВС, СБУ, прокуратури. "І щоби вони максимально ефективно працювали. Події в будівельній галузі сьогодні - це і наслідок прогалини в роботі правоохоронців", - зазначив мер.

У зустрічі також взяли участь представники правоохоронних структур Києва і керівництво профільних департаментів КМДА.