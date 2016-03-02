Інститут національної пам’яті: Пам’ятник більшовику Щорсу в столиці потрібно знести

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні УІНП з приводу заяви Київського міського голови Віталія Кличка, який поставив під сумнів необхідність демонтажу пам’ятника Щорсу.

Як підкреслили в Українському інституті національної пам’яті, пам’ятники особам, які брали участь у встановленні радянської влади на території України, мусять бути демонтовані, оскільки цього вимагає закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Читайте такожКомісія при КМДА підтримала перейменування проспекту Московського на Степана Бандери

Також в Інституті національної пам’яті зазначили, що Микола Щорс не лише брав активну участь у бойових діях проти українських військ у 1918-1919 рр., але й обіймав посаду військового коменданта міста Києва (лютий 1918 р.) та несе відповідальність за військові злочини більшовиків проти цивільного населення української столиці. «Зрештою, більшовицький комбриг Щорс загинув 30 серпня 1919 р. у боях саме з військом, яке боролось за незалежність України», - наголошується в повідомленні.

Позиція Київського міського голови, як і рішення консультативно-дорадчих органів КМДА, не може йти врозріз із законодавством України, відзначили в УІНП.

При цьому в Інституті звернули увагу, що експертна рада з розгляду та визначення художньої цінності об’єктів з символікою комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, що утворена при Департаменті містобудування та архітектури КМДА, уповноважена лише надавати рекомендації щодо подальшої долі демонтованих пам’ятників та пам’ятних знаків, але аж ніяк не може вирішувати, чи виконувати закони України на території столиці.

«Отже, питання не в тому, чи слід демонтувати пам’ятник Щорсові в Києві. Слід – бо цього вимагає закон. Питання лиш у тому, куди саме перемістити демонтований пам’ятник із публічного простору. І тут, власне, слово за дорадчими органами КМДА, на авторитет яких посилається мер», - констатували в Українському інституті національної пам'яті.

Як повідомлялося, Кличко у коментарі одному зі ЗМІ допустив можливість того, що пам'ятник Щорсу зносити не будуть.

За словами мера столиці, пам'ятник більшовицькому полководцю має велику художню цінність.

"Відповідно до постанови Кабінету міністрів України (від 03.09.2009 № 928), пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка є пам'ятником монументального мистецтва національного значення. Експертна рада Департаменту містобудування і архітектури (КМДА) рекомендувала залишити пам'ятник на місці встановлення як визначний твір монументального мистецтва", - сказав він.

Однак остаточне рішення, за словами Кличка, залишається за Міністерством культури України.