Комісія при КМДА підтримала перейменування проспекту Московського на Степана Бандери

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Facebook.

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"Комісія з питань найменувань при Київському міському голові підтримала пропозицію УІНП щодо перейменування проспекту Московського на проспект Степана Бандери", - написав В'ятрович.

Комісія з питань найменувань при київському міському голові підтримала пропозицію УІНП щодо перейменування проспекту Московського на проспект Степана Бандери. Опубликовано Volodymyr Viatrovych 2 марта 2016 г.

Нагадаємо, вчора у КМДА вирішили залишити Троєщину без зупинки "Храм на честь Ікони Божої Матері "Всецариця", натомість їй хотіли повернути стару назву - "Проспект Маяковського".