У КМДА вирішили залишити Троєщину без зупинки "Храм на честь Ікони Божої Матері "Всецариця" (документ)
21:51, 01 березня 2016Київ
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У КМДА повідомили, що зупинці повернуть стару назву - "Проспект Маяковського".
Департамент транспортної інфраструктури звернувся з відповідним листом до КП "Київпастранс" / kpt.kiev.ua
Про це йдеться в офіційній відповіді на відповідний запит.
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"Департамент транспортної інфраструктури звернувся з відповідним листом до КП "Київпастранс" стосовно повернення старої назви зупинки громадського транспорту "Проспект Маяковського" в обох напрямках та надано доручення КП "Київпастранс", у разі доцільності перейменування вищезазначеної зупинки, опрацювати зазначене питання згідно чинного законодавства", - повідомили в КМДА.
Відповідь депертаменту КМДА / facebook.com/timlevhappyboy
Як відомо, за даними КП "Київпастранс", зупинку вирішили перейменувати у рамках "декомунізації".
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