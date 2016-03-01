У КМДА вирішили залишити Троєщину без зупинки "Храм на честь Ікони Божої Матері "Всецариця" (документ)

Про це йдеться в офіційній відповіді на відповідний запит.

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"Департамент транспортної інфраструктури звернувся з відповідним листом до КП "Київпастранс" стосовно повернення старої назви зупинки громадського транспорту "Проспект Маяковського" в обох напрямках та надано доручення КП "Київпастранс", у разі доцільності перейменування вищезазначеної зупинки, опрацювати зазначене питання згідно чинного законодавства", - повідомили в КМДА.

Як відомо, за даними КП "Київпастранс", зупинку вирішили перейменувати у рамках "декомунізації".