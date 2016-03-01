Чергова погоня зі стріляниною за п'яним водієм сталася у Києві

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, вранці патруль на вул. Саперно-Слобідській помітив чорну іномарку, що стояла під шляхопроводом, порушуючи Правила дорожнього руху.

До патрульних з автомобіля вийшов чоловік, який мав дуже помітні ознаками сп'яніння.

«Усвідомивши, що перед ним – поліцейські, чоловік стрибнув за кермо автомобіля та почав утікати, безліч разів створюючи своєю манерою їзди загрозу життю іншим учасникам руху», - зазначається у повідомленні.

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Працівники поліції неодноразово подавали водієві-порушнику команди про зупинку, однак він не реагував, натомість створював загрозу життю патрульним. Вже за Києвом екіпаж патрульних змусив машину зупинитися після того, як один з поліцейських прострелив два лівих колеса. Водій зачинився всередині авто й не виходив, тож для його затримання поліцейським довелося розбити бокове скло.

На затриманого склали адмінпротоколи за ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку), ст. 130 ч. 2 (водіння у стані сп'яніння вдруге за рік), ст. 185 (злісна непокора), а також винесли постанову за стоянку з порушенням ПДР та непред’явлення документів – ч.1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, патрульні подали на чоловіка заяву в управління поліції у зв’язку з тим, що чоловік вчинив їм опір.

Нагадаємо, к Києві в ніч на 7 лютого під час переслідування BMW патрульні змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в цьому автомобілі.