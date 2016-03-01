Пліс: Створення єдиної бази даних майна комунальної власності - наступний дієвий крок у боротьбі з корупцією

Про це під час презентації роботи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

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«Ми демонструємо відкритість та публічність міської влади, прозорість діяльності, запровадили централізований контроль – кожна бюджетна гривня знаходиться під контролем киян. Наступний наш крок – онлайн режим: після завершення модернізації сайту можна буде отримати у мережі максимум інформації і послуг від влади. Ще один пріоритет – це зрозумілі правила та публічний контроль за процесом державних закупівель, відкритість інформації про тендери, контроль цін тощо. Обов’язково проводимо аудит діяльності всіх комунальних підприємств, скорочення їхньої кількості, запровадили прозорість звітування. І нарешті йдемо до створення єдиної бази даних майна, що знаходиться у комунальній власності. Це ті реальні покрокові заходи, які забезпечують загальну політику боротьби з корупцією у столиці», – підкреслив Геннадій Пліс.

За словами в.о. директора Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Оксани Колтик, за минулий рік у Києві проведено 69 аудитів та опрацьовано 4 808 листів, запитів, звернень, доручень, за якими вжито відповідних заходів реагування. Виявлено фінансових порушень на суму 676 млн. грн. Крім того, виявлено порушення норм чинного законодавства, що не містять ризику втрат, на суму 1 594 млн. грн. Найчастіше – це завищення допустимого рівня цін.

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«Ми не лише виявляємо та попереджуємо порушення, а й працюємо над визначенням вразливих місць. Наприклад, технічна документація – треба бути експертом у кожному конкретному питанні, щоб знаходити та перекривати шляхи для зловживань. І ми удосконалюємо нашу роботу в цьому напрямі, аби боротьба з корупцією була ще ефективнішою та більш дієвою», – підсумував перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.