Кіквідзе, Котовського та проспект Героїв Сталінграду: киянам пропонують обговорити перейменування вулиць

Влада Києва пропонує громадянам долучитися до обговорення перейменування 11 вулиць столиці, яке розпочалося 25 лютого і триватиме два місяці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, пропозиції про нові назви вулиць підготовлено комісією з питань найменувань у зв’язку з вимогами Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

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Вулиці Кіквідзе в Печерському районі пропонується присвоїти ім’я українського художника Михайла Бойчука; вулиці Миколи Скрипника у Солом’янському районі – ім’я перекладача Миколи Лукаша.

Вулиця Котовського в Шевченківському та Подільському районах та провулок Бакинських комісарів у Дніпровському районі можуть отримати імена діячів Армії УНР Володимира Сальського та Василя Сухенка.

Комісією спільно з Українським інститутом національної пам’яті запропоновано перейменувати вулицю Миколи Лебедєва у Дніпровському районі на честь Іси Мунаєва, який очолював проукраїнський Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва та загинув в бою при обороні Дебальцевого.

В Оболонському районі вулиці Павла Дибенка і Павлика Морозова пропонується перейменувати на честь відомих археологів-дослідників Оболоні Івана та Ганни Шовкопляс, а також видатного гідролога Академіка Оппокова.

Вулицю Профінтерну в Голосіївському районі пропонується перейменувати у Забайківську (від назви місцевості, де вона розташована), а проспект Героїв Сталінграда в Оболонському районі – на проспект Славутицький.

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Департамент суспільних комунікацій КМДА пропонує киянам долучитися до громадського обговорення, яке відбуватиметься у формі електронної консультації на офіційному веб-сайті Київської міськдержадміністрації. Для цього необхідно пройти реєстрацію на сайті КМДА в рубриці «Е-МІСТО» – «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» http://projects.kievcity.gov.ua і залишити погодитися або не погодитися з проектами, висловити свої пропозиції та зауваження.