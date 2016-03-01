Для киян створять єдиний центр з надання гемодіалізу

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції роботи нефрологічного відділення міської лікарні № 3.

Мер розповів, що у столиці на обліку перебувають близько 2 200 киян, які страждають від ниркової недостатності, лікуються з них сьогодні понад 480 осіб. На кожного киянина, який перебуває на гемодіалізі, з бюджету міста витрачається близько 233 тис. грн на рік. Лікування забезпечують 92 машини для гемодіалізу у 5-ти столичних лікарнях.

Читайте такожКличко у Вашингтоні обговорив фінансування боротьби з ВІЛ/СНІДом для Києва та України

«Ми зараз перебуваємо у відділенні гемодіалізу лікарні № 3. Умови тут більш-менш комфортні, але сьогодні актуальним є створення Київського міського центру нефрології та діалізу, де всі хворі на ниркову недостатність централізовано зможуть отримати якісне медичне обслуговування, де буде сконцентровано сучасне обладнання. Вже невдовзі ми зможемо говорити, де і коли саме буде відкрито такий центр, і плануємо ми його створити цього року», – підкреслив Кличко.

Мер зазначив, що столична влада робить все необхідне для встановлення у медзакладах машин «відкритого» типу, для яких використовуються універсальні витратні матеріали. Так, восени 2015 року у Київській лікарні № 3 встановили 14 машин «відкритого типу» і зараз виробник цього устаткування готовий оновити у цій лікарні ще 30 машин.

Окрім того, зауважив Кличко, результати моніторингу показали, що в Києві закупівельні ціни витратних матеріалів у рази менші, ніж у регіонах України.

«Витратні матеріали для гемодіалізу по країні були закуплені по 1 200 грн, а Київ їх закупив по 970 грн. Зараз багато спекуляцій на цю тему. Я був здивований, коли побачив у ЗМІ інформацію про відкриття кримінальних справ щодо співробітників Департаменту охорони здоров'я КМДА нібито через корупцію у цій сфері. Я звернувся до Міністерства внутрішніх справ. І, дивним чином, інформація з офіційного сайту зникла. Якщо є факти корупційних схем – давайте викривати їх. Ми робимо все відкрито і прозоро. Наше завдання – щоб кожен пацієнт мав якісне обслуговування і отримував необхідні ліки, які б відповідали європейським стандартам», – підкреслив Кличко.